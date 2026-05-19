جمعية «التصلب المتعدد» تموّل 4 مشاريع بحثية

أعلنت «الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد» عن تقديمها تمويلاً لـ4 مشاريع بحثية في إطار الدورة الثالثة من برنامجها للمنح البحثية، بالإضافة إلى إعلانها أيضاً عن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج.

واستقطب البرنامج مشاركة واسعة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبل 36 طلباً للمشاركة و34 تقديماً تفصيلياً كاملاً في دورته الأخيرة، حيث نال منها 4 أبحاث التمويل اللازم.

وأطلقت الجمعية الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية تحت شعار «تعزيز الابتكار في التصلب المتعدد لدفع عجلة الاكتشاف في أمراض المناعة الذاتية» .

ومن المرتقب أن تدعم مخرجات الدورة القادمة مجالات الأبحاث التي تركز على تطوير فهم التصلب المتعدد بما في ذلك الدراسات التي تبحث في البيولوجيا المناعية، وعوامل الخطر الوراثية والبيئية، والابتكارات العلاجية، والطب الدقيق المعتمد على العلامات الحيوية، والاستراتيجيات السريرية التي تستهدف تحسين مجالات رعاية المرضى.