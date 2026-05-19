«دو» تسهم بـ 3 ملايين درهم لتمكين العطاء المجتمعي المستدام

وقعت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود، والمساهمة بمبلغ 3 ملايين درهم، بهدف تعزيز التعاون في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقع مذكرة التفاهم كل من مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لـ«جود»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتطوير قنوات مبتكرة للمساهمة والتواصل، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وفعال.

وتتضمن المذكرة مساهمة مالية سنوية بقيمة مليون درهم إماراتي، تهدف إلى استدامة المبادرات وتعظيم أثرها المجتمعي. وأكد مروان راشد بن هاشم، أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة نحو تعزيز منظومة العطاء في دبي من خلال قنوات مبتكرة وشفافة، مشيراً إلى السعي لتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى المبادرات المجتمعية الموثوقة.

من جانبه، قال فهد الحساوي إن هذا التعاون يعكس الالتزام المستمر بتعزيز الترابط المجتمعي في دولة الإمارات من خلال دعم المشاريع ذات الأثر عبر المساهمات المجتمعية.