«سيرا» تكشف مستقبل الأمن الذكي في «إيسنار»

تستعرض مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» خلال مشاركتها في معرض آيسنار أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، مجموعة من المبادرات والخدمات النوعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ودعم الابتكار في قطاع الصناعة الأمنية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور المؤسسة بصفتها الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الصناعة الأمنية الخاص، من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات متقدمة تسهم في رفع كفاءة وجودة المنظومة الأمنية، وتعزيز استدامة التطوير في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن التكنولوجيا أصبحت اليوم ركيزة أساسية في عالمنا المعاصر، ومحركاً رئيسياً لتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الأمني.

ومن هذا المنطلق حرصنا في المؤسسة على تسخير أحدث الحلول التقنية والابتكارات الذكية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة.