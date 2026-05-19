نهيان بن مبارك: «عهد ووعد».. فخر وولاء للقيادة

ودعم تلاحم المجتمع بمختلف فئاته، من المواطنين والمقيمين كان لها أبلغ الأثر فيما وصلت إليه الإمارات من تقدم ونهضة وأمان، وتعايش سلمي بين كافة الفئات والجنسيات المقيمة، حتى أصبحت التجربة الإماراتية المثال والقدوة أمام العالم كله، مشيراً إلى أن مبادرة «عهد ووعد» تعبّر عن الفخر والولاء والوفاء من كافة فئات المجتمع الإماراتي للقيادة الرشيدة.
وسترافق «عهد ووعد» عدد من المبادرات الوطنية الشاملة ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الميدانية والتوعوية التي تعزز انتشارها وتفاعل المجتمع معها، وذلك بمراعاة أن طبيعة مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها، يمكن توضيحها من خلال عروض مرئية تشرح فكرة المبادرة ونص الوثيقة وآلية وأسلوب التوقيع الرقمي.
إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والإذاعة والصحف والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الحكومية، والشاشات الرقمية في الأماكن العامة.
وإنتاج فيديوهات قصيرة تشرح طريقة التوقيع وأهداف المبادرة وإقامة منصات تفاعلية في المراكز التجارية، والحدائق العامة، وتوفير فرق ميدانية متطوعة لمساعدة الجمهور على التوقيع، وتنظيم أنشطة تفاعلية لتعزيز مفهوم «العهد والوعد».
وعقد جلسات توعوية وورش عمل للطلبة حول القيم الوطنية، وأهمية الالتزام المجتمعي، وتشجيع الطلبة على المشاركة والتوقيع ونقل الرسالة لأسرهم، وإطلاق عداد رقمي مباشر يوضح عدد الموقعين.