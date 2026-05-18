«واجب التطوعية» تعتمد مشروع موازنة 2026 وخطة الأنشطة المستقبلية

عقدت جمعية واجب التطوعية اجتماع جمعيتها العمومية، بحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والنِصاب القانوني لأعضاء الجمعية ومنتسبيها، وممثلين عن دائرة تنمية المجتمع.

وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، ووافقت على التقرير الإداري لمجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات والحساب الختامي للعام الماضي، كما اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، وخطة الأنشطة والبرامج المستقبلية للجمعية، وتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، أن جمعية واجب التطوعية تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى مؤسسات النفع العام الرائدة في دعم العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.

وأشاد معاليه بجهود أعضاء مجلس الإدارة وما قدموه من أعمال أسهمت في دعم مسيرة الجمعية وتحقيق تطلعاتها في تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع الشباب على الانخراط في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تنمية روح التشاركية وترسيخ قيم العطاء بين مختلف فئات المجتمع.