«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم استخدام «الدرون»

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشة المشروع في جلسته الـ16 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس.

حضر الجلسة كل من الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير الدائرة، وممثلون من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وقال الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي إن مشروع القانون ينظم استخدام الطائرات بدون طيار من الأنواع كافة ولجميع الغايات والاستخدامات، موضحاً الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية في سياق رؤية إمارة الشارقة.

وتباحث أعضاء المجلس فيما ورد بالمشروع، وركزوا على الإطار العام الذي ينظم هذا القطاع الحيوي والمتنامي وما يتطلبه من ضوابط دقيقة تواكب التطورات التقنية المتسارعة، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة منها وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن، وحماية أمن وسلامة الملاحة الجوية.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال التفسير القانوني لتلك المواد، وجوانب العمل في تطبيق القانون، بما في ذلك إجراءات تسجيل الطائرات بدون طيار وتصنيفها إلى فئات وأنواع وفق طبيعة الاستخدام والضوابط المرتبطة بأنظمة التحكم والتشغيل.

فضلاً عن تنظيم استخدام المهابط المخصصة للطائرات العمودية وما يرتبط بها من تحديد المناطق المسموح بها للطيران والارتفاعات والمجالات الجوية والاشتراطات التشغيلية والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستخدمين.