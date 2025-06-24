عمار النعيمي: حريصون على توفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات الموظّفين العملية والاجتماعية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، في اجتماع أمس، في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميري، برئاسة سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس، مبادرة «صيفنا متوازن» في حكومة عجمان، حرصاً على تعزيز التّوازن بين الحياة الوظيفيّة والاجتماعيّة، ودعماً لجودة حياة الموظّفين خلال أشهر الصيف، وتعزيز التواصل الأسري، انسجاماً مع مبادرات عام المجتمع.

وتقضي المبادرة بتطبيق نظام العمل عن بعد ‏يوم الجمعة، بنسبة 100 %، من 1 يوليو إلى 22 أغسطس ‏‏2025، وتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 7 بدلاً من 8، من الاثنين حتى الخميس، وتحديداً من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً، ‏مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية، عبر تنظيم داخلي مرن في الجهات الحكومية.

وأكّد سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النّعيمي، أنّ حكومة عجمان، بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشّيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، تراعي احتياجات الموظّفين العملية والاجتماعية.

وأشار سموّ وليّ عهد عجمان إلى أنّ استقرار الموظف الأسري والاجتماعي، يشكّل ركيزة أساسيّة في مسيرة الإمارة التنمويّة، مؤكّداً سموّه أنّ رفاهيّة الإنسان تظل أولوية دائمة، لأنها العامل الرئيس والأهم في رفع كفاءة المؤسّسات، وتعزيز جودة الأداء الحكومي.

وأضاف سموّه «نسعى عبر مبادرة صيفنا متوازن، إلى تعزيز الاستدامة البيئية، عبر تقليل انبعاثات التنقل اليومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030، ببناء مجتمع أكثر توازناً واستدامة».

كما اطّلع المجلس خلال جلسته، التي حضرها الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم ‏للشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ‏رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ‏وأعضاء المجلس، على نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة لإمارة عجمان إلى مقاطعة تشونغتشينغ ‏الصينية، برئاسة سموّ وليّ العهد، والتي أثمرت توقيع اتفاقية توأمة المدن بين إمارة عجمان ‏وبلدية تشونغتشينغ.‏

كما اعتمد المجلس إطلاق مشروع «عجمان تتعلّم»، كمبادرة رائدة ضمن رؤية عجمان 2030، لتعزيز منظومة التعلم مدى الحياة في الإمارة.

وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن تعزيز التعلم مدى الحياة، يُعدّ ركيزة لتحقيق رؤية الإمارة، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتزويده بالمهارات اللازمة للمستقبل.

ووجّه المجلس بإطلاق برنامج لاعتماد مراكز ومعاهد التدريب التقني والمهني، وضمان جودة مخرجاتها، بما يعزز كفاءتها ومواءمتها لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من عضوية عجمان في شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم.

واستعرض المجلس التنفيذي تقرير «التعلّم مدى الحياة»، الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الإمارات، كما يُمثّل أول تقرير تخصصي يصدر عن إمارة عجمان في هذا المجال، ويقدّم قراءة شاملة لواقع التعلم في الإمارة، مدعومة ببيانات وإحصاءات تسلّط الضوء على التقدّم المحرز والتحديات القائمة.

وتضم الإمارة بنية تعليمية متكاملة، تشمل أكثر من 62 جهة للتعليم المبكر، وأكثر من 80 مدرسة حكومية وخاصة، و5 جامعات، و63 مركزاً للتدريب المهني والتقني، تغطي مجالات التقنية واللغات والتربية والمهارات المهنية، كما توفر عجمان بيئة شاملة، عبر أكثر من خمسة مراكز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم، وأكثر من 34 نادياً رياضياً، وأكثر من 14 مؤسسة خيرية وإنسانية.