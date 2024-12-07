ذياب بن محمد يستقبل رئيس جمهورية السنغال في واحة الكرامة

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، باسيرو دوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.

واستعرض، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع الرئيس السنغالي إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، في هذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال في المجالات كافة، بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.