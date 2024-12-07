محمد بن راشد يعين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية.

وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن مروان أحد خريجي برنامج القيادات، وسمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات، وأمامه مهمة تطويرية كبيرة في أهم وأعرق مؤسسة حكومية في دبي.

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر لداوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في بلدية دبي، وبين سموه أن السنوات السابقة كانت سنوات تحولية في دبي، واستطاع مواكبتها والنجاح فيها، حيث دون سموه: «الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم «أمس» عن تعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية.. مروان أحد خريجي برنامج القيادات، وسمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات.. وأمامه مهمة تطويرية كبيرة في أهم وأعرق مؤسسة حكومية في دبي.

كما أشكر الأخ داوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في بلدية دبي.. كانت سنوات تحولية في دبي.. واستطاع مواكبتها والنجاح فيها.. وتمنياتي له بالنجاح خلال الفترة المقبلة في حياته العملية.

وتقديري أيضاً للأخ مطر الطاير الذي أشرف خلال الفترة الماضية على مجموعة من المؤسسات الحكومية في دبي كبلدية دبي والإسكان ودائرة الأراضي وغيرها، وخاصة من النواحي التنظيمية والاستراتيجية.

واليوم تبدأ هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها الخدمي والاقتصادي وتواصل مسيرتها لتكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم».

‏مهام

ويشغل مروان بن غليطة منصب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك منذ يوليو 2024، وبالإضافة إلى منصبه الحالي عين أمس مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة. بدأ بن غليطة العمل لدى دائرة الأراضي والأملاك عام 1998، حيث شغل مناصب عدة فيها، منها: المدير العام المكلف بين يناير ويوليو 2024، ونائب رئيس قسم الاستقصاء، ومدير الشؤون الفنية وخدمة العملاء، والمدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري ريرا منذ 2007 وحتى توليه منصب المدير العام في الدائرة يوليو الماضي.

كما تولى منصب رئيس «اتحاد الإمارات لكرة القدم» بين 2016 و2019، ونائب الرئيس الأول في المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب ترؤسه مجلس إدارة نادي النصر بين 2011 و2016.

نال بن غليطة العديد من الجوائز وشهادات التكريم، أبرزها: «جائزة أفضل موظف إداري على مستوى حكومة دبي»، كما تم اختياره ضمن قائمة أكثر 500 شخصية عربية مؤثرة في العالم العربي من قبل مجلة بزنس أريبيا.

حصل بن غليطة على ماجستير في إدارة الأعمال من «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» في مصر، وبكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة فريزنو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أتم برنامج محمد بن راشد لإعداد القيادات الشابة، وبرنامج محمد بن راشد لإعداد القيادات الحكومية.

نهضة تعليمية

واستفاد بن غليطة من النهضة التعليمية التي شهدتها دولة الإمارات، فبعد حصوله على البكالوريوس في هندسة المساحة من الولايات المتحدة عام 1994، أكمل دراسته العليا خلال عمله في دائرة أراضي وأملاك دبي، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية عام 1998، كما أنهى برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وبرنامج محمد بن راشد للقيادات الحكومية.

وشارك بن غليطة، الذي بدأ عمله مهندس مساحة بدائرة الأراضي والأملاك عام 1995، في دعم الجهود التي ساهمت في صنع النهضة العقارية التي شهدتها الدولة، لا سيما دبي، عبر ما شغله من مناصب، إذ تولى رئاسة قسم المساحة، ليكون أول رئيس مواطن لهذا القسم في الدائرة، وانتقل بعدها إلى منصب مدير إدارة الشؤون الفنية وإدارة الخدمات، ليسند إليه تأسيس هيئة التنظيم العقاري، التي شغل منصب مديرها التنفيذي.

وخلال هذه المسيرة، أسهم بن غليطة في كثير من إنجازات دبي العقارية والاقتصادية، وتعددت مشاركاته في صياغة القوانين العقارية للإمارة، من خلال إدارته لمؤسسة التنظيم العقاري، ومشاركته في لجان حكومية عدة، أهمها اللجنة الاقتصادية لحكومة دبي، ولجنة معالجة الأزمة المالية، ولم يكتفِ بمشاركاته المحلية، إذ شارك في مجالس إدارة كثير من الجمعيات العقارية العالمية، والمنتديات العقارية، وأسهم خلال ذلك في وضع اسم الإمارات في المحافل العقارية العالمية.

وخلال فترة عمله في المجال العقاري ظل يؤمن ولا يزال بأن الأثر المرجو من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.