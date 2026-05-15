5 لآلئ لمشروع المكاتب التجارية في «مصدر»

أعلنت مدينة مصدر، في ختام قمة أبوظبي للبنية التحتية، عن حصول مباني المكاتب «M19A» و«M19B» على تصنيف خمس لآلئ من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة»، لتصبح بذلك أول مشروع مكاتب تجارية يحصل على هذا التصنيف في دولة الإمارات، مما يرسي معياراً إقليمياً جديداً للتنمية التجارية المستدامة. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مدينة مصدر نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية المستدامة.

ويعد هذا التصنيف الأعلى لشهادات المباني المستدامة في أبوظبي، ويحتفي بالأداء المتفرد في مجالات الاستدامة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، والمرونة التشغيلية، ورفاه شاغلي المباني، ويرسي معياراً جديداً للمشاريع التجارية المستقبلية في المنطقة.

وتم تصميم مباني «M19A» و«M19B» وتطويرها بما يتماشى مع أهداف مدينة مصدر في مجال الاستدامة، حيث تم توظيف أحدث التقنيات البيئية ومراعاة مبادئ التخطيط الحضري الذكي. وأسهم المشروع في توفير الطاقة بنسبة 91.8% متخطياً خط الأساس 90.1 - 2010 الصادر عن جمعية مهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء الأمريكية (ASHRAE).

وذلك بفضل تطبيق أساليب التصميم الحراري الجيد، ودمج ألواح الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وخفض استهلاك المياه الداخلية بنسبة 45% باستخدام أنظمة مياه عالية الكفاءة وأنظمة تحكم ذكية.

كما حقق المشروع كفاءة عالية للعزل الحراري بنسبة 56% مع تقليل حمل التبريد بنسبة 63%، مما يؤكد على دور التصميم المستدام المتكامل في تحقيق أثر قابل للتوسع.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: على مدار العشرين عاماً الماضية، لعبت مدينة مصدر دوراً رائداً في دعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في الإمارات وخارجها.

وما من شك أن إنجاز أول مشروع مكاتب تجارية في الدولة حاصل على تصنيف خمس لآلئ من نظام استدامة يعكس التزامنا المستمر بدعم الاستدامة، ويؤكد على دور هذا النظام في تحفيز الأداء البيئي وتعزيز النجاح التجاري على المدى الطويل.