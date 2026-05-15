سلطان القاسمي يهدي أكاديمية الشارقة للنقل البحري سفينة لتدريب وتأهيل الطلبة

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة خورفكان.

وأعلن سموه عن هديته للأكاديمية وهي مشروع شراء سفينة بحرية متخصصة تستفيد منها الأكاديمية في تدريب وتأهيل الطلبة، على أن تكون مزودة بأفضل المرافق والتقنيات ووفق أفضل المعايير التي تمكن الطلبة من ممارسة العمل الميداني والاعتياد عليه والتزود بالمهارات اللازمة للعمل في السفن.

وأشاد صاحب السمو رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري بما حققته الأكاديمية من إنجازات سريعة ومتتالية تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري.

مثمناً الدور الذي قامت به إدارة الأكاديمية، وعلى رأسها الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي، مدير الأكاديمية، في إحداث نقلة نوعية على المستوى الأكاديمي والإداري، مستذكراً سموه مسيرة تأسيس الأكاديمية والتحديات التي نجحت في تجاوزها والبناء عليها.

وأكد سموه استمرار تنفيذ الخطط الطموحة للأكاديمية، بما يرسخ مكانتها مؤسسة تعليمية عالية المستوى تقدم أفضل البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتؤهل الكفاءات من الطلاب والطالبات للعمل في المجالات المتعلقة بالنقل البحري وأنظمته، وإدارة الموانئ، والملاحة، وإدارة سلاسل الإمداد، مثمناً سموه دعم الشركاء والداعمين، الأمر الذي يسهم في تقدم الأكاديمية واستدامتها.

وتناول الاجتماع موضوعات عدة مدرجة على جدول الأعمال، والخاصة بالتقارير الدورية وتطوير البرامج الدراسية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأخرى.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع ميزانية الأكاديمية للعام 2026 - 2027، والتي تعزز من أداء الأكاديمية لدورها الرائد في تقديم البرامج المتخصصة وتسهم في تمكين الكوادر الإدارية والتعليمية والطلبة.

كما اعتمد المجلس مقترح طرح 4 برامج أكاديمية جديدة، هي: بكالوريوس العلوم في هندسة العمارة البحرية والهندسة البحرية المستدامة، وبكالوريوس العلوم في البيئة البحرية والطاقة المتجددة، وماجستير العلوم في الأنظمة البحرية الذكية والذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في إدارة سلاسل الإمداد العالمية.

وذلك بعد الحصول على الاعتماد الأولي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووافق المجلس على مقترح طرح 4 برامج تدريبية بالتعاون مع الإدارة البحرية القبرصية لتمكن المتدربين.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول عرضاً شاملاً حول أداء الأكاديمية وسير عملها خلال الفترة الماضية، كما تضمن التقرير أبرز الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبحثية خلال العام الأكاديمي المنصرم، وخطط التطوير المستقبلية.

وتضمن التقرير تجديد الاعتماد المؤسسي للأكاديمية لمدة 4 سنوات من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم ذكر نقاط ضعف مؤسسية، وإشادة فريق الخبراء بالهيكل المتكامل والمتماسك للبرامج الأكاديمية، والتوافق مع المتطلبات التنظيمية للتعليم العالي، والبنية التحتية المتميزة والداعمة للتدريب، والتنوع في هيكل أعضاء هيئة التدريس.

كما استعرض المجلس الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها البرامج الأكاديمية، حيث حصل برنامج بكالوريوس إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد على الاعتماد الدولي من معهد الخدمات اللوجستية والنقل، وبرنامج بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية على الاعتماد الدولي من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا، وناقش المجلس مدى التقدم في الحصول على الاعتمادات الدولية لباقي البرامج الأكاديمية.