تدريب الكفاءات الإماراتية وتوظيفها في قطاع الطاقة النووية السلمية

وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ممثلة في مركز مواهب، لوضع إطار عمل شامل لتدريب الكفاءات الإماراتية وتوظيفها، بهدف تمكين هذه الكفاءات وتزويدها بالمهارات المتخصصة اللازمة للانضمام إلى قطاع الطاقة النووية السلمية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد توقيع الاتفاقية محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، ومريم المشرخ، المدير العام للمواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات، يتعاون الجانبان لتأهيل ما لا يقل عن 100 إماراتي من حاملي شهادات الثانوية العامة أو الدبلومات المهنية أو شهادات الدراسة العليا، حيث تقدم دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي إلى شركة الإمارات للطاقة النووية قائمة المرشحين، وتتيح لهم الوصول إلى مرافق «مركز مواهب» التابع للدائرة، لاستخدامه في تنظيم ورش العمل التوعوية والتقييمات الفنية وإجراء المقابلات.

وقال محمد الحمادي إن شركة الإمارات للطاقة النووية حرصت منذ تأسيسها على تطوير فرق عمل من الكفاءات الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تقوم بدور أساسي في تميز العمليات التشغيلية في محطات براكة لعقود مقبلة.

وأكد إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي إيمان الدائرة بأن أهم استثمار تقوم به أي دولة هو الاستثمار في أفراد مجتمعها. وتعكس الاتفاقية مع شركة الإمارات للطاقة النووية هذه الرؤية من خلال الالتزام والتعاون المشترك بوضع الكفاءات الوطنية في قلب أحد أكثر القطاعات أهمية واستراتيجية في الدولة، فمن خلال مركز مواهب،

وقال: لا نكتفي بربط الباحثين عن عمل بالشواغر المتاحة وحسب، بل نبني منظومة متكاملة من الخبرات الوطنية المؤهلة التي ستقود مستقبل الطاقة النظيفة في دولة الإمارات لأجيال قادمة.