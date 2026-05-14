«آيسنار 2026».. النسخة الأضخم للمعرض في أبوظبي 19 مايو

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» من 19 إلى 21 مايو الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي.

وينظم المعرض من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع العديد من الجهات. وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات المعرض، أن الدورة التاسعة من «آيسنار» تمثل النسخة الأضخم في تاريخ الحدث، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر.

وأشار إلى أن تنظيم «آيسنار 2026» يأتي بالتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها العالم، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي.

وأضاف اللواء الريسي أن «آيسنار 2026» يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن» وهاكاثون «Code Breaker».

ويشهد «آيسنار» للمرة الأولى إطلاق «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن»، وهو منصة استراتيجية رفيعة المستوى، وتمتد فعاليات المنتدى على مدى 3 أيام، بحيث تجمع قادة الحكومات، والأجهزة الأمنية، ومزودي التكنولوجيا.

كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون Code Breaker، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني.