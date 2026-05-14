سلطان القاسمي يعلن اكتمال موسوعة التفسير البلاغي ويطلق 3 موسوعات

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة من القرّاء مُجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة، البالغ عددهم 311 مجازاً، وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي، وأطلق ثلاث موسوعات جديدة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الأخيرة من موسوعة «التفسير البلاغي» بعد اكتمالها، وهي أول موسوعة تختص ببلاغة القرآن الكريم على وجه التفصيل، وبلغ عدد مجلداتها 68 مجلداً، وامتد العمل بها نحو أربعة أعوام.

كما وقّع سموه على إطلاق مشروع موسوعة «الكلمة القرآنية» الذي يدرس كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم دلالياً وسياقياً، وستُبرز الموسوعة فرادة الانتقاء في مادتها ولغتها واشتقاقها واصطلاحها ومفهومها الكلي في القرآن الكريم.

النسخ الأولى

كما وقّع سموه النسخ الأولى من الموسوعة الثالثة لمناهج إفراد القراءات، لقراءة عاصم الكوفيّ براوييه شعبة وحفص من طريق الشاطبية، والبالغ عدد مجلداتها 22 مجلداً، والموسوعة الرابعة لابن كثير بعدد 17 مجلداً، إضافة إلى ملاحق بمشجرات الروايات والتي تُعدّ تلخيصاً بصرياً لأصول الرواية، ومصحف شرح الرواية؛ حيث استكتب بهما 63 عالماً.

وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمةً بهذه المناسبة، أعرب فيها عن سعادته باكتمال مشروع «التفسير البلاغي» وإطلاق أجزاء جديدة من باقي الموسوعات التي يعمل عليها المجمع، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة في كافة مؤسسات الشارقة، التي تعمل وفق خطة منهجية لتكون الشارقة أرض العلم والمعرفة.

مشيراً إلى أهمية تكامل البنى الأساسية لأي نهضة علمية، من كافة النواحي المعمارية والفنية والعلمية والعملية والتشريعية، وهو ما تحرص عليه الشارقة عند إنشاء أي مؤسسة جديدة، منذ أكثر من 50 عاماً.

وكشف سموه عن بدء العمل في إنشاء «دار الحديث» في المدينة الجامعية بالشارقة، وهي مؤسسة ستكون عامرة بعلم الحديث، وستمنح الدار شهادات في دراسات الحديث الشريف، لتكون إلى جانب مجمع القرآن الكريم والجامعة القاسمية، لافتاً سموه إلى حرصه الشخصي على إنشاء المؤسسات المختصة باللغة العربية والعلوم القرآنية والإسلامية.

دعم العلم

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بما تقدمه الشارقة من دعم للعلم من خلال الموسوعات الضخمة منها ما اكتمل ومنها ما يجري إعداده مثل الموسوعة العربية الشاملة.

واختتم سموه كلمته، قائلاً: أنا لا أكتب لأُبيّن مساوئ الآخرين، أنا أكتب لأخذ العبرة منهم للأجيال. نحن ننهض بالأمة نهضةً مثلما أرادها الله سبحانه وتعالى، ونعرض الإيمان وليس الإسلام فقط .

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور مادةً مرئية عن مشروع «ثمرة الثمرة» الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل خريجي المجمع ليكونوا معلمين للقرآن الكريم وعلومه.

وكان الحفل قد استهل بآيات بيّنات من القرآن الكريم، قرأها الطالب فرحان بن عبداللطيف برواية البزي عن ابن كثير المكي، وألقى بعدها الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة كلمة تناول فيها استراتيجية ومشروعات مجمع القرآن الكريم.