الإمارات

منصور بن زايد: الذكاء الاصطناعي ركيزة لصناعة إنجازات عالمية تقودها الإمارات بثقة وطموح

  • برئاسة سموه.. «الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» يستعرض الجاهزية لتبني أنظمة ونماذج «Agentic AI»
وام

أبوظبي
منصور بن زايد مترئساً اجتماع المجلس بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».

منصور بن زايد قبيل اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية بحضور محمد القرقاوي

وأكد سموه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للمستقبل، بل أصبح ركيزة لصناعة إنجازات عالمية تقودها دولة الإمارات بثقة وطموح، مشيراً سموه إلى أن «ما نحققه اليوم في هذا القطاع يعكس رؤية وطن لا يكتفي بمواكبة التحول العالمي... بل يسهم في قيادته وصناعته».

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال.

إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس التشريعات الاتحادية المقترحة في مجال الرعاية الصحية والقطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي والمنظومة الضريبية، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، وطلب المجلس مناقشة عدد من السياسات والبرامج الحكومية في قطاعات مختلفة.