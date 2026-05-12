حاكم الشارقة: البحث عن أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية يحقق المعرفة المتكاملة

اعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقرها، أمس.

وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تُعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج، التي تقدمها الجامعة لطلبتها.

وأشار سموه إلى أن الجامعات في إمارة الشارقة لم تبدأ من الصفر، وإنما سعت إلى الاستفادة من البرامج التخصصية المقدمة في كبرى الجامعات العالمية ذات المستوى الأكاديمي والمعرفي المتقدم، والتي حقق طلبتها نتائج متميزة.

وشدد سموه على ضرورة الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية، والبحث الدائم عن أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية، للوصول إلى المعرفة المتكاملة، وتحقيق أفضل النتائج، موضحاً أن جامعات الشارقة بلغت مستوى متقدماً بين المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع زار صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد المعرض الطلابي، الذي يستعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات البحثية والابتكارية، وتتناول قضايا الاستدامة والأمن الغذائي والصحة البيطرية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الزراعي والحيواني.

وتعرف سموه على المبادرات التوعوية والأكاديمية في مجالات الطب البيطري والصحة العامة، شملت التوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وأثرها على صحة الإنسان والحيوان.

وشاهد سموه نموذج العيادة البيطرية المتنقلة، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي والتميز العلمي والمبادرات الأكاديمية المرتبطة بخدمة المجتمع في جامعة الذيد. وتعرف سموه على مواصفات العيادة البيطرية المتنقلة، والتي ستسهم في تطوير الوعي السريري لدى الطلبة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل المهني.

واطلع سموه على المشروعات التطويرية والتوسعة للجامعة.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد، بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد. وتهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى تطوير العمل المشترك بين الوزارة والجامعة، من خلال دعم الأبحاث والدراسات العلمية.

اعتماد

كما اعتمد سموه مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات، يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فوراً، على أن يُنجز خلال عام واحد، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات، وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق.