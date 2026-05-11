جمعية الإمارات للسرطان تخفف أوجاع 60 مريضاً

كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت خلال شهر أبريل الماضي مبلغ 464 ألف درهم، لدعم مرضى السرطان في كل أنحاء الإمارات.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الجمعية أن قيمة المساعدات المالية والعينية استفاد منها 60 فرداً من المصابين بالمرض وأسرهم من 13 جنسية مقيمة في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الطبي استحوذ على النصيب الأكبر من الدعم لتغطية تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي، والإعاشات الشهرية، وإيجارات السكن، والرسوم الدراسية لأبناء المرضى.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الدعم المتواصل للمرضى هو لتخفيف الأعباء عن المقيمين من أبناء الجاليات في الدولة، وهو ما يعكس رؤية الجمعية في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وبث الأمل والسعادة في نفوس محاربي مرض السرطان.