علياء الظنحاني: فخورون بقواتنا المسلحة

عبرت علياء حسن محمد الظنحاني، وهي أم لستة أبناء وسفيرة للهوية الوطنية الإماراتية وعضو في فريق «عطائك» التطوعي، برسالة إلى القوات المسلحة، عن فخرها واعتزازها بقدرات وكفاءة القوات المسلحة ودورها في حماية الوطن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال.

وأوضحت أن مشاركاتها في الأعمال التطوعية تأتي في إطار خدمة الوطن وتعزيز قيم العطاء والانتماء، مؤكدة أن هذه التجارب تسهم في ترسيخ هذه القيم عملياً داخل أسرتها، وتنمي لدى أبنائها الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

وأشارت إلى أن البيت هو المدرسة الأولى للولاء والانتماء، حيث يُصنع الوعي الأول وتُغرس القيم التي ترافق الأبناء مدى الحياة، لافتة إلى أن ما تزرعه الأمهات اليوم سينعكس مستقبلاً في صورة جيل واعٍ قادر على صون مكتسبات الوطن.

وشددت على أن الوطن لا يُبنى صدفة، بل بإخلاص أبنائه وتكاتفهم، وأن حب الوطن يتجلى في الأفعال قبل الأقوال، في الأخلاق والعمل والسلوك اليومي، ليبقى نموذجاً راسخاً لوطن ينمو بعطاء أبنائه، وتستمر مسيرته بما تحمله الأجيال من مسؤولية ووفاء.