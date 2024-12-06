سعود بن صقر: التقدم لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والتعاون

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين افتتاح النسخة السابعة عشرة من منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات تدرك تماماً أن التقدّم لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والتعاون فهو مسيرة مشتركة، لافتاً سموه إلى أن الشراكة ركيزة أساسية في تحقيق الازدهار الإنساني. وأشار سموه إلى أن استضافة رأس الخيمة هذا الحدث المهم تمثل فرصة لتعزيز التعاون الوثيق والعمل المشترك بما يُسهم في توطيد الروابط الثقافية، والتجارية، والاقتصادية بين الأطراف المعنية، ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبشرية جمعاء.

ويُنظم المنتدى بالتعاون بين اتحاد غرف الإمارات، والجمعية الإيطالية غير الربحية «Conoscere Eurasia»، تحت شعار «هيكل التعاون الجديد للاقتصاد المعاصر». ويجمع منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، عدداً من قادة القطاعين الحكومي والخاص، والخبراء والصحفيين من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، إلى جانب عدد من الممثلين عن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي.

ويتضمن المنتدى، الذي يمتد على مدار يومين، سلسلة من المناقشات المهمة حول مواضيع متنوعة، منها دور دولة الإمارات في تحفيز التعاون الاقتصادي بين دول أوراسيا، والعلاقة المترابطة بين الطاقة والبيئة، ودور البنى التحتية والنقل في تعزيز جهود التنمية الإقليمية والعالمية.

كما يتناول تطور أسواق المال والخدمات المصرفية، والتحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة، والنقلة النوعية في قطاع التصنيع، إضافة إلى قضيتي الأمن الغذائي ومكافحة التصحر، وأهمية التنمية الاجتماعية كضرورة حتمية لبناء اقتصادات أكثر شمولية.

ويستضيف الحدث أيضاً عدداً من المبادرات الثقافية مثل معرض الحرف اليدوية الإيطالية، ومهرجاناً سينمائياً يستعرض إبداعات السينما الإيطالية والروسية، إضافة إلى حفل فني للموسيقى الكلاسيكية.