يوسف السركال: الكوادر الصحية تعيد تعريف جودة الحياة في الدولة

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الإمارات الطبي يجسد رؤية وطنية راسخة تضع الكفاءات الصحية في قلب معادلة التطوير، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة صحية تقوم على الاستباقية والكفاءة وجودة النتائج، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

وأضاف أن ما يحققه القطاع الصحي من مؤشرات متقدمة لم يعد يقاس فقط بحجم الخدمات المقدمة، وإنما بقدرة المنظومة على التنبؤ بالاحتياجات الصحية والاستجابة لها بمرونة وابتكار، مشيراً إلى أن الكوادر الصحية الوطنية تشكل المحرك الحقيقي لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات نوعية وكفاءة عالية والتزام مهني.

وقال: «في يوم الإمارات الطبي، لا نحتفي بالكوادر الصحية بوصفهم جزءاً من المنظومة، بل بصفتهم صناع أثر يقودون تحولها، ويعززون جاهزيتها، ويرسخون نموذجاً صحياً متقدماً يضع الإنسان في صميم أولوياته، ويحول جودة الرعاية إلى قيمة مستدامة تنعكس على حياة المجتمع اليوم وفي المستقبل».