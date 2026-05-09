قواتنا المسلحة تتعامل ببسالة مع صاروخين باليستيين و3 مسيّرات

إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتنا الجوية تعاملت، أمس، مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 2843 تهديداً قادماً من إيران تضمنت 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2263 طائرة مسيّرة، في تأكيد على الإفلاس الأخلاقي للنظام الإيراني الذي اختار العدوان والغدر نهجاً في التعامل مع دول الجوار.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 من جنسيات متعددة، تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء، أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. على صعيد متصل، أدانت مصر، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، ، أن «استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي».

وجددت مصر تأكيد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات. وأكدت الوزارة، في بيان، أن «استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تمثل «تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

وجددت الخارجية الكويتية «تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة»، مؤكدة دعمها «لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».

ومعربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أي اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.

وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.. وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.

إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات