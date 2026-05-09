الإمارات تشارك في «حوار يريفان»

التقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، خلال زيارة عمل إلى أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.

ونقل عمران شرف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس الأرميني، وتمنياتهم لجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية أرمينيا عمران شرف تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء.

وبحث عمران شرف مع خاتشاتوريان سبل تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وبشكل خاص في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدين أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها.وفي هذا الإطار، أكد خاتشاتوريان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ودفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب رئيس أرمينيا عن أمله بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. حضر اللقاء الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا.

على صعيد متصل، شاركت دولة الإمارات في أعمال «حوار يريفان 2026»، الذي استضافته جمهورية أرمينيا، حيث مثّل الدولة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الحوار الدولي وبناء شراكات فاعلة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وجاءت مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث في ظل ما يمثله «حوار يريفان» من منصة رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف مناقشة التحديات المشتركة، إلى جانب القضايا العالمية.

وتركزت أعمال الحوار على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحديات الجيوسياسية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والتكامل الأوروبي، والتهديدات الهجينة، إضافة إلى التحول الأخضر، وأمن التكنولوجيا والبنية الأمنية، بما يسهم في دفع جهود التعاون وبناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

كما شارك عمران شرف في جلسة حوارية بعنوان «السيادة في الذكاء الاصطناعي والتوسع: حوكمة التقنيات المتقدمة في عالم تنافسي»، إلى جانب مخيتر هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا، وناقشت الجلسة سبل تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والتوسع التكنولوجي، وأطر حوكمة التقنيات المتقدمة في ظل التنافس الدولي المتسارع.

وعلى هامش الزيارة، عقد شرف سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع جيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في دعم الاستثمارات المشتركة، وتوسيع الشراكات في مجالات الاقتصاد، وريادة الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

كما التقى مع مخيتر هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الرقمية، إلى جانب بحث آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال اللقاءات، أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتكثيف التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات الثنائية، وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا.