«الاتحاد النسائي» ينظم الملتقى الدبلوماسي الثقافي الأول 2026

نظم الاتحاد النسائي العام، في مقره بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء «الملتقى الدبلوماسي الثقافي الأول لعام 2026»، تحت عنوان «الاستثمار الآمن: فرص المرأة في المعادن الثمينة»، بحضور نخبة من الخبيرات والمتخصصات في المجالات الاقتصادية والمصرفية.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز قدرات المرأة الإماراتية والمقيمة في الجوانب الاقتصادية.

وأعربت عن سعادتها بإعادة إحياء هذا التجمع الدبلوماسي الذي يجسد روح العمل المشترك، ويشكل جسراً ثقافياً يربط بين مؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأضافت أن اختيار «الاستثمار في المعادن الثمينة» موضوعاً لهذا الملتقى يعكس مواكبة الاتحاد للاهتمام المتنامي لدى النساء، لا سيما فئة الشباب، بمجالات تنمية الأصول والاستثمار الآمن.

مؤكدة حرص الاتحاد على فتح آفاق جديدة للنقاش تثمر عن رؤى عملية تعود بالنفع على مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة. وشهد الملتقى جلسة حوارية ثرية شارك فيها شخصيات نسائية بارزة، من بينهن غادة الفردان، رئيس مجلس إدارة مجوهرات الفردان، ومها الفهيم، استراتيجي اقتصاد.

إضافة إلى مروة البلوشي، وصالحة الصيعري من مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث استعرضت المتحدثات آليات الاستثمار الناجح في الذهب والمجوهرات والخدمات المصرفية المتاحة لدعم المستثمرات. وأعرب الاتحاد النسائي العام عن شكره للمجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء على التعاون المستمر، مؤكداً التطلّع لاستمرار هذه اللقاءات التي تعزز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.