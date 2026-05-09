نيابتا أبوظبي والشارقة تبحثان التعاون القضائي وتبادل الخبرات

استقبلت النيابة العامة في أبوظبي وفداً من النيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات القانونية والتقنية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في دعم كفاءة الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة والأنظمة الذكية في تطوير العمل.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات القضائية والنيابية في الدولة.

وتضمنت الزيارة التي استمرت لمدة يومين، تعريف الوفد على عدد من الأنظمة والخدمات الرقمية الحديثة التي توظفها النيابة العامة في أبوظبي لدعم سهولة الوصول إلى العدالة وتعزيز الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

كما اطلع الوفد على الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء والنيابة العامة، وما تتضمنه من أهداف نوعية ومشاريع ومبادرات توظف أحدث التقنيات المتطورة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، اطلع خلالها الوفد على خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية.