سلطان القاسمي يفتتح منتجع خورفكان بتكلفة 700 مليون درهم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، منتجع خورفكان الذي تم تشييده من قبل شركة أساس العقارية؛ الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، بتكلفة 700 مليون درهم، ليشكل إضافة نوعية تعزز السياحة والاستثمار في مدينة خورفكان.

وأزاح سموه فور وصوله الستار عن اللوح التذكاري للمنتجع، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، متجولاً سموه في أنحاء المنتجع الذي يمتد على مساحة أرض تبلغ نحو 330 ألف قدم مربعة، وبمساحة بناء تصل إلى 1.4 مليون قدم مربعة، متعرفاً سموه على مرافق المنتجع المكون من دور أرضي، إضافة إلى طابقين للمواقف، و9 طوابق سكنية.

ويحتوي المنتجع على 573 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح بين غرفة واحدة وحتى أربع غرف وصالة، إضافة إلى 16 محلاً تجارياً، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات.

ويتمتع المنتجع بموقع استراتيجي مميز، حيث يقع على شاطئ خورفكان مباشرة وبالقرب من مدرج وشلال خورفكان، ويطل على أربع واجهات بانورامية تجمع بين البحر والشاطئ والمدينة والجبل.

رافق سموه خلال وضع حجر الأساس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

والدكتور صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور محمد عبدالله المر، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من المسؤولين.

مشروع

من جهة أخرى وضع سموه صباح أمس حجر الأساس لمشروع إنشاء قرية أبو الكيزان البحرية في مدينة خورفكان، والتي تأتي ضمن رؤية سموه الرامية إلى تطوير المشاريع السياحية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في مدن إمارة الشارقة.

واطلع سموه على تصاميم المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7 ملايين قدم مربعة، ومستوحى تصميمه من القرى الساحلية الشهيرة في إيطاليا، ويتميز بطراز معماري مستلهم من الطراز الليغوري التقليدي، بجانب استخدام عناصر من العمارة الإسلامية.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على ما سيضمه المشروع من مرافق وخدمات متكاملة تخدم زواره ومرتاديه وتشمل المسطحات الخضراء، والممشى الرئيس «بوليفارد»، وشاطئاً، إلى جانب شبكة طرق ومسارات للمشاة، بما يعزز من خدمات المشروع ويوفر بيئة حضرية متكاملة للسكان والزوار.

ويرتبط اسم أبو الكيزان بدلالة تراثية وطبيعية، حيث إن «الكيزان» هي جمع كلمة «كوز»، وهو نوع من المحار الكبير ينتمي إلى فصيلة الرخويات ذات الأصداف، ما يعكس ارتباط المشروع بالبيئة البحرية ويمنحه هوية مستوحاة من عناصر الطبيعة الساحلية.

قانون

كما أصدر سموه قانوناً بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة. ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة، ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

وحدد القانون أن يتولى رئاسة الجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون رئيساً للمجلس، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.

وحدد القانون أهداف الجامعة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي، تطوير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع الحر والمسؤول لإعداد الخريجين للالتحاق بالصناعة الإبداعية محلياً وعالمياً، وتنمية القدرات الفنية والإبداعية والمعرفية لطلبة الجامعة، وتحقيق النمو المتوازن لطلبة الجامعة وتنمية شخصياتهم في مجالات الفنون المعتمدة، وإعداد كفاءات فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية الثقافية والصناعات الإبداعية، وتعزيز العلاقات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف والخبرات الأكاديمية المماثلة.