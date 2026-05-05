حاكم الشارقة: الجامعات التخصصية تنفع المدن وأهلها

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، في مقر الجامعة.

وأشاد سموه بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة كلباء خلال الفترة الماضية، والذي عكسته التقارير الدورية للإنجازات، إلى جانب الشراكات المتعددة التي أبرمتها الجامعة، موجهاً سموه شكره وتقديره للقائمين عليها، وأعضاء مجلسها، واللجان المتخصصة، لما أظهروه من حرص كبير على الارتقاء بها.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن مسيرة الإمارة في التعليم العالي انطلقت بجامعتي الشارقة والأمريكية في الشارقة، اللتين تبوأتا مكانة مرموقة بين الجامعات، قياساً بمستوى خريجيهما في مختلف التخصصات.

مبيناً سموه أن التوجه نحو إنشاء جامعات تخصصية في مدن الإمارة سيعود بالنفع على المدن وأهلها مثل العلوم الرياضية في كلباء، والعلوم البحرية في خورفكان، والعلوم الزراعية والحيوانية في الذيد.

واعتمد المجلس الاستراتيجية الخمسية لجامعة كلباء للأعوام 2026-2031، والتي ترتكز على محاور التميز في الأداء المؤسسي والاستدامة، وتعزيز أثر البحث العلمي والابتكار، وتعزيز قابلية توظيف الطلبة والجاهزية لسوق العمل، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية فاعلة وتعزيز الحضور العالمي، وتمكين التعلم المستمر والتحول الرقمي، والتكامل المجتمعي والتحول نحو رفاه مستدام.

واعتمد المجلس طرح برنامج علم الأحياء والمختص بالكائنات الحية في جميع أشكالها وظواهرها، كما ناقش المجلس تحديثات الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي، لطرح برامج أكاديمية جديدة تشمل:

بكالوريوس العلوم في إعادة التأهيل الرياضي، بكالوريوس العلوم في التغذية الرياضية والرفاه الصحي، بكالوريوس العلوم في الرياضات الإلكترونية والتقنيات التفاعلية، بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

بالإضافة إلى مسارين تخصصيين ضمن البرنامج الحالي في التربية البدنية وعلوم الرياضة: مسار التربية البدنية ومسار التدريب والإدارة الرياضية.

واستعرضت الدكتورة نجوى الحوسني، مدير جامعة كلباء، موجزاً لأبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة الأكاديمية الماضية، والتي شملت مجالات التطوير الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، وخدمة المجتمع، إلى جانب التقدم في مسارات التحول الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، زار صاحب السمو رئيس جامعة كلباء معرضاً لطلبة الجامعة استعرضوا خلاله أبرز إنجازاتهم على المستوى الرياضي والبحوث العلمية التي شاركوا بها وعدداً من الإبداعات الأدبية.

بالإضافة إلى نتاجهم الأدبي، إلى جانب العروض العلمية المرتبطة بمشاركاتهم في المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلوم الرياضة في سويسرا، بما يعكس مستوى التميز الطلابي والانخراط الفاعل في المحافل الدولية.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وذلك في مقر الجامعة.

وقّع المذكرة الدكتورة نجوى محمد الحوسني، مدير جامعة كلباء، ومريم محمد الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع إطار شامل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، تشمل البحوث العلمية، والتدريب والتطوير، إلى جانب تعزيز مجالات الاتصال الإعلامي بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وستركز المذكرة في مجال البحوث على تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية، وعمل الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بالمرأة، وتسهيل الوصول لفئات المجتمع المستهدفة من البحوث.

أما في مجال التدريب والتطوير سيتناول التعاون إبداء الرأي في بعض المحتويات التدريبية، وتوفير الكادر التدريبي، واعتماد بعض البرامج المقدمة من قبل المؤسسة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للطالبات في مجالات اختصاص مؤسسة نماء، وتبادل خطط التدريب بين المؤسسة والجامعة، وتنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبرات في مجالات الاختصاص، والاستعانة بخبرات الهيئة التدريسية في الجامعة في تدريب فرق العمل.