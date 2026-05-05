صندوق الوطن يدعم إطلاق «بودكاست» لتعزيز الهوية

أكد صندوق الوطن أهمية إطلاق المبادرات الثقافية والمعرفية النوعية التي تسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز ارتباط الشباب بوطنهم، وتقديمه بأساليب عصرية تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة، حيث دعم الصندوق إطلاق بودكاست «الهنوف»، و«نبض الهوية».

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن رؤية صندوق الوطن، تقوم على دعم المبادرات التي تعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتُبرز القيم الإماراتية الأصيلة، وفي مقدمتها الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والانفتاح الواعي على العالم مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية.

وأوضح أن بودكاست «الهنوف» يمثل نموذجاً متقدماً لهذا التوجه، لما يقدمه من حوارات معمقة مع رموز الفكر والثقافة والفن في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن البودكاست يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الثقافي والفني الإماراتي، وتوثيق تجارب القيادات الفكرية والإبداعية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الهوية في المجتمع.

كما يسعى إلى تقديم محتوى ثقافي جذاب يجمع بين الفائدة والمتعة، ويحفّز المتلقي على التفكير والتفاعل، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعميق المعرفة بتاريخ الإمارات وتحولاتها الحضارية.

وقال إن دعم الصندوق لهذه النوعية من المشاريع الإعلامية والفكرية يأتي انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في المحتوى الثقافي والإعلامي الهادف، باعتباره إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي المجتمعي، لا سيما لدى فئة الشباب، مؤكداً أن المشروع يجسد النهج الذي يتبناه الصندوق في دعم الكتاب والمبدعين الإماراتيين.

كما يأتي امتداداً لدور راسخ اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية في تمكين ودعم المبدعين الإماراتيين في مجالات الكتابة والتأليف والبحث الثقافي والفكري.

موضحاً أن الصندوق قدم بالفعل دعماً متواصلاً للمبدعين من خلال المبادرات المتنوعة التي أسهمت في إتاحة الفرصة للكتّاب والباحثين والشعراء الإماراتيين لنشر مؤلفاتهم وإبراز إنتاجهم الفكري، بما يعزز حضور الهوية الوطنية في المكتبة العربية، ويرسخ الرواية الإماراتية المنطلقة من قيم المجتمع وتاريخه وتجربته التنموية.

ويضم بودكاست «الهنوف»، الذي تم الانتهاء من تسجيل حلقاته كافة، 15 حلقة، تتراوح مدة كل منها بين 30 و45 دقيقة، ويتميّز بإنتاج بصري ذي جودة سينمائية عالية، تعكس حرص القائمين عليه على تقديم محتوى راقٍ يواكب أعلى المعايير الإعلامية.

ويقدّم بودكاست «نبض الهوية» محتوى معرفياً هادفاً يسعى، في كل حلقة، إلى الاقتراب من مفهوم الهوية الوطنية وفهمه بعمق، من خلال مواقف يومية بسيطة قد تمر سريعاً، لكنها تحمل في جوهرها دلالات عميقة عن الانتماء والوعي والاعتزاز بالهوية.