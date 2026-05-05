التجربة الإماراتية في تطوير قطاع الصحة أمام مؤتمر لاتفيا

عُقد المنتدى بحضور معالي وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، ومشاركة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي نيابة عن معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور نورة محمد عبد الحميد جمعة، سفيرة دولة الإمارات في جمهورية لاتفيا، إلى جانب كبار المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي من ليتوانيا وإستونيا وفنلندا والدنمارك.
واستعرضت الوزارة ملامح منظومة الرعاية الصحية في الدولة، كنموذج قائم على التكامل بين السياسات الصحية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشريعات، والبنية الرقمية، بما يدعم بناء قطاع صحي أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية.
وسلطت الوزارة الضوء على الدور الحيوي للتحول الرقمي من خلال منصة «رعايتي» – الملف الوطني الصحي الموحد - والذي يربط مقدمي الرعاية الصحية في جميع إمارات الدولة، ويتيح تبادلاً فورياً للسجلات الطبية لكل مريض، بما يدعم سرعة الرعاية ويرفع جودة الخدمات، حيث بلغ عدد السجلات الطبية الموحدة 32.58 مليون سجل، يرتبط بها 136,446 من مقدمي الرعاية الصحية.