أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يطلع على دور مجمع القرآن بالشارقة



اطلع الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سعادة سعد بن راشد الدوسري على دور مجمع القرآن الكريم العلمي والبحثي ورسالته العالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه؛ للتعريف بإرثه المعرفي والحضاري.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمجمع القرآن الكريم في الشارقة حيث التقى سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم الذي قدم شرحاً عن دور المجمع في تعزيز دور الثقافة الإسلامية والعناية بخدمة القرآن الكريم من خلال الدراسات والبحوث القرآنية ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية والمتاحف القرآنية إضافة إلى المؤتمرات والندوات المتخصصة في القراءات القرآنية والتفسير البلاغي.

و اصطحب الحوسني الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف في جولة بالمجمع أطلعهم خلالها على مشروعاته العلمية والبحثية والمتاحف القرآنية التي تضم مخطوطات ومقتنيات نادرة تسرد تاريخ كتابة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه والمعرض المؤقت لمخطوطات ومقتنيات الشيخ العلّامة عبد الرحمن السعدي ومؤلفاته النادرة والتاريخية.

وأعرب سعادة سعد الدوسري عن إعجابه بالجهود المذهلة التي يبذلها المجمع للمحافظة على تراث القرآن الكريم وتعزيز المعرفة المتعلقة بعلومه والاهتمام الكبير الذي يوليه في تعزيز القيم الإسلامية مؤكداً أن هذه الجهود الكبيرة المباركة تأتي نتيجة الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة من قِبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لخدمة القرآن الكريم لإنشاء هذا الصرح العظيم ومشروعاته العلمية والبحثية في التفسير البلاغي ومناهج الإقراء وكذلك في توثيق تاريخ كتابة القرآن الكريم مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثّل فرصة للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي تسهم في خدمة القرآن الكريم وتعكس رؤية الشارقة ورسالتها في التعريف بالإرث القرآني والمحافظة عليه.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بدبي في إطار التعاون وتوحيد الجهود بين الجهات المهتمة بخدمة القرآن الكريم في الإمارات دعماً لمسيرة تطوير التعاون والدراسات والبحوث القرآنية والحفاظ على إرثه المعرفي.







