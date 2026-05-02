حمدان بن زايد: الإنسان أولوية في نهج التنمية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين والمسؤولين في منطقة الظفرة، وذلك في مدينة الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بتنمية المنطقة وتطويرها، وحرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار المستدام.

وأكد سموه أن نهج التنمية في دولة الإمارات يقوم على الإنسان كأولوية، من خلال تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ الوعي والمسؤولية، مشيراً إلى حرص القيادة على متابعة شؤون مختلف المناطق عن قرب، والعمل على تطوير الخدمات وتلبية تطلعات الأهالي بما يدعم رفاههم واستقرارهم.

لافتاً إلى أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار هو ثمرة منظومة متكاملة من الجاهزية والكفاءة، تسهم في صون مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم، كما اطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس نهج التواصل المباشر الذي تحرص عليه القيادة، بما يعزز الثقة ويكرس قيم التلاحم الوطني والانتماء.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، مشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتطور مستدام، في ظل وحدة المجتمع وتكاتف أبنائه، وولائهم للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.