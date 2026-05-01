جائزة ذهبية لجناح الإمارات في «إكسبو أوساكا»

حصد جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» الجائزة الذهبية ضمن جوائز «آي إف للتصميم 2026»، وذلك في فئة «العمارة الداخلية – المعارض التجارية / المعارض المؤقتة»، ما يرسّخ مكانته بين نخبة من أبرز الإنجازات التصميمية المعترف بها عالمياً.

ومن بين أكثر من 11.000 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، لا ينال الجائزة الذهبية إلا عدد محدود من الأعمال المشاركة، ما يعكس مستوى عالياً من التقدير الدولي لجودة التصميم، وقوة المفهوم، ودقّة التنفيذ.

وجسد تصميم جناح دولة الإمارات تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» مفهوم التقدّم بوصفه رحلة إنسانية متواصلة، تربط بين الإرث الثقافي وروح المجتمع والمعرفة من جهة، والاستكشاف العلمي والطموحات المستقبلية من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»: «يعكس هذا التكريم ما تميّز به الجناح من براعة في التصميم، وتعاون وثيق لنخبة من شركائنا الدوليين من مختلف التخصصات، تضافرت جهودهم بهدف ابتكار مساحة يتكامل فيها التصميم المعماري والمواد الطبيعية المبتكرة وتجربة الزوّار ضمن رؤية شاملة وهادفة تعكس أصالة وتطور دولة الإمارات. نسعد بهذا التقدير الرفيع الذي يعكس تقديراً مرموقاً لرؤية تصميم الجناح، والتجرية متعددة الحواس التي قدّمها لزواره».