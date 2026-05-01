حمدان بن زايد يفتتح «الظنة» أول ميناء مجتمعي متكامل يعمل بالطاقة الشمسية

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ميناء الظنة المجتمعي، بعد إنجاز أعمال تحديثه وتوسعته الشاملة. واطلع سموه خلال جولته على مرافق الميناء، وما يضمه من خدمات وبنى تحتية متطورة تدعم المجتمع المحلي وتعزز الأنشطة البحرية في المنطقة.

ويجسد المشروع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم التنمية الساحلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمجتمع، وتعزيز الربط البحري، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة بحرية رائدة، ودعم مشاريع التنمية الساحلية المستدامة.

يأتي هذا المشروع ثمرة للتعاون الاستراتيجي بين مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، ومجموعة موانئ أبوظبي، وأبوظبي البحرية، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز استدامتها في إمارة أبوظبي.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مراحل تطوير المشروع ومكوّناته، ودوره في دعم التنمية الساحلية المستدامة، وتعزيز كفاءة المرافق البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن تطوير ميناء الظنة المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق الإمارة.

لا سيما منطقة الظفرة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل، مؤكداً سموه أهمية المشاريع البحرية في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية رائدة.

ويعد ميناء الظنة المجتمعي بوابة ساحلية حيوية لمنطقة الظفرة، حيث تضم محطة العبارات الجديدة مبنى للركاب شُيّد وفق طراز معماري مميز على مساحة 425 متراً مربعاً، وبسعة 78 مقعداً، ما يسهم في تسهيل الرحلات المتجهة إلى جزيرة دلما.

وتماشياً مع نهج الميناء في خدمة المجتمع، جرى تزويده بمرسى عام يضم 16 موقفاً بحرياً، و99 موقفاً جافاً للقوارب، وورشتين لصيانة القوارب، ومنزالاً بحرياً بعرض 15 متراً.

إضافة إلى 205 مواقف للسيارات، و10 للمركبات الترفيهية. ويتفوق الميناء على المرافق البحرية العامة في الإمارة من حيث قدرته على توليد الطاقة الشمسية، عبر 168 لوحاً شمسياً تغطي مواقف السيارات، وتلبي نحو 80% من احتياجات الموقع من الطاقة.