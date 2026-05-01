نهيان بن مبارك يشهد فعالية «معهم بالأزرق»

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات في ترسيخ نهج وطني شامل يقوم على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.

وذلك خلال حضوره فعالية «معهم بالأزرق»، التي نظمها مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي. وشهد معاليه فعالية «معهم بالأزرق» التي نظمها مركز المستقبل للتأهيل، بالتزامن مع شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وذلك في فندق لي رويال مريديان أبوظبي، بحضور نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجالات التربية الخاصة والتأهيل، إلى جانب أولياء الأمور وممثلي المؤسسات المجتمعية.