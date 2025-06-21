برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجوائز التميز السيبراني

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن الفائزين في أول برنامج وطني من نوعه للجوائز التقديرية للأمن السيبراني «جوائز التميز السيبراني».

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أول من أمس، في «سبيس 42 أرينا» بأبوظبي، لتكريم الفائزين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الجوائز 5 تصنيفات مختلفة، تشمل إجمالاً 50 جائزة، ما بين جوائز فردية ومخصصة للقطاع الحكومي، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى الجوائز المخصصة للتميز الأكاديمي في الأمن السيبراني، وجوائز الشركات الناشئة في ذات المجال.

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز في الأمن السيبراني، يعد استمراراً للجهود المتواصلة لتشجيع المواهب على تطوير حلول رقمية مبتكرة، تسهم في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة والمتطورة.

وقال: «من خلال تكريم التميز والابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات، نحن لا نحتفل بإنجازاتنا فحسب، بل نلهم أيضاً الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني، لدفع حدود ما هو ممكن في مجال الأمن الرقمي».

وفاز في تصنيف الجوائز الفردية معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بجائزة أفضل برنامج تعليمي للأمن السيبراني لعام 2025، فيما فاز معالي راشد سعيد العامري مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، بجائزة أفضل مسؤول لأمن المعلومات لعام 2025.

ونالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، جائزة أفضل سيدة في مجال الأمن السيبراني لعام 2025.

وفي جوائز القطاع الحكومي، فازت كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية، بجوائز فئة الامتثال في الأمن السيبراني، وأما جائزة تطوير السياسات السيبرانية، فقد ذهبت إلى كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.

وحصدت شرطة الشارقة ودائرة الصحة، جائزة أفضل برنامج لمكافآت الثغرات، فيما نالت وزارة الدفاع وهيئة الإشارة الاستخباراتية، جائزة أفضل فريق أمن سيبراني.

وفي تصنيف جوائز الحكومة الرقمية، حصلت دائرة التمكين الحكومي على جائزة التكامل الذكي، في حين فازت حكومة عجمان الرقمية، بجائزة التحول الرقمي الآمن.

وفاز في تصنيف الجوائز الفردية، محمد الحرسوسي بجائزة أفضل إماراتي في مجال الأمن السيبراني للعام، في حين حصل محمد الشامسي على جائزة المؤثر السيبراني لهذا العام، فيما تم تكريم عبد الله الصعيري بجائزة رائد الأعمال السيبراني لعام 2025، بينما فازت فاطمة الحمادي من وزارة التربية والتعليم، بجائزة نجم الأمن السيبراني في القطاع الحكومي.

أما جائزة الإنجاز مدى الحياة في الأمن السيبراني، فذهبت إلى أحمد الزرعوني، وحصد الدكتور لويجي مارتينو لقب معلم الأمن السيبراني لهذا العام.

وفازت رضوى الظاهري بجائزة التميّز في البحث السيبراني، بينما حازت فاطمة المنصوري لقب النجم الصاعد في الأمن السيبراني.