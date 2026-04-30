«مالية الفجيرة» تنظم ورش عمل لرفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتحسين الأداء

نظمت دائرة المالية بالفجيرة سلسلة من الورش التعريفية المخصصة لموظفي حكومة الفجيرة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتطوير آليات العمل المرتبطة بها، بما يضمن تقليل المخاطر التشغيلية ورفع جودة الأداء الحكومي.

إجراءاتوشملت الورشة استعراضاً تفصيلياً لإجراءات العمل المتبعة في إدارة الأصول، مدعوماً بتطبيقات عملية مكثفة أتاحت للمشاركين محاكاة الخطوات الإجرائية بشكل مباشر.

وأسهم الجانب التطبيقي في رصد وتحليل أبرز التحديات الميدانية التي قد تواجه الموظفين أثناء تأدية مهامهم، فيما ركزت المحاور النقاشية على وضع حلول استباقية وفعالة لتجاوز المعوقات التقنية والإجرائية، بما يدعم انسيابية سير العمل وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة واستدامة الأصول الحكومية، تحقيقاً لرؤية الإمارة في التميز المؤسسي.