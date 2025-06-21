خلال جلستيه الـ12 و13 في 25 يونيو الجاري.. «الوطني» يناقش 4 مشروعات قوانين ويوجّه سؤالين إلى ممثلي الحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، 25 الحالي في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

وحسب جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة التي ستعقد في الفترة الصباحية، سيناقش المجلس موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، وستوجه العضو سمية عبدالله السويدي سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة حول «توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين».

وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كما سيطلع على أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة تم إحالتها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية لدراستها بصفة الاستعجال، بشأن: الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.

ووفق جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الاتحادي التي ستعقد في الفترة المسائية، سيناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

كما سيوجه العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة حول «طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق».

وسيطلع المجلس على تقارير أعمال ونشاط هيئة المكتب، ولجان المجلس، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.