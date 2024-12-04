محمد بن زايد يعين هزاع بن زايد ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الثقة الغالية التي أولاها إياه، راجياً سموه التوفيق والسداد لتحقيق رؤية رئيس الدولة في مواصلة مسيرة التنمية والبناء وخدمة مجتمع العين وأهلها.

مولده ودراسته

ولد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سنة 1965 ونشأ وترعرع في مدينة العين، وأكمل دراسته العليا في جامعة الإمارات وتخرج في كلية العلوم السياسية والإدارية.

انضم سموه إلى جهاز أمن الدولة في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرج في المناصب حتى منصب نائب رئيس الجهاز، وفي عام 1992 عين رئيساً للجهاز حتى 2006.

وفي 21 أكتوبر 2006 أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشاراً للأمن الوطني، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى 15 فبراير2016.

كما أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 13 ديسمبر 2010 مرسوماً بصفته حاكم أبوظبي في ذاك الحين، بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وشغل المنصب حتى عين نائباً لحاكم الإمارة.

وفي 29 فبراير 2012 أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وشغل المنصب حتى 28 سبتمبر2017.

ومنذ 28 فبراير 2021، يشغل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك»، كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للبترول.

وفي 29 مارس 2023 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حاكم أبوظبي، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي.

نشاط رياضي

ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حضور قوي في المجال الرياضي، إذ تقلد منصب النائب الأول لرئيس نادي العين والنائب الأول لرئيس هيئة الشرف ورئيس مجلس الإدارة ورئيس نادي أبوظبي للفنون القتالية، كما تقلد منصب الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

«البيان»