منصور بن زايد: نتمنى لهزاع بن زايد التوفيق في مواصلة مسيرة الإنجازات

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، على نيل ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين، وتمنى سموه، لسمو الشيخ هزاع بن زايد، دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تربطه بهذه المدينة العريقة.

وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه على منصة «إكس» أمس: «نبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد نيل ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

نسأل الله له دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تربطه بهذه المدينة العريقة».