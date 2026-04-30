«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد التزامها باستدامة موارد المياه

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال قمة المورد الأزرق 2026 «المياه»، التي عُقدت في دبي أول من أمس، مؤكدة التزامها بتعزيز استدامة الموارد المائية وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر. وشاركت الوزارة في عدد من الجلسات الرئيسية والنقاشات المتخصصة؟

حيث استعرض ممثلوها أحدث الاستراتيجيات والمشاريع في مجالات إدارة المياه، وأمن الموارد، والتكيف مع التغير المناخي، بما يعكس نهج الدولة في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وقدمت الوزارة عرضاً رئيسياً تناول دور الابتكار وتكامل البنية التحتية في تعزيز مرونة المشاريع الاتحادية، مسلطة الضوء على جهودها في تطوير منظومة بنية تحتية مستدامة وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.كما شارك عدد من مسؤولي الوزارة في جلسة نقاشية تناولت مواجهة الفيضانات والتحديات المناخية في المدن الخليجية.

حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني حلول هندسية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جاهزيتها.