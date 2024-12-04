طحنون بن زايد: نهنئ هزاع بن زايد ونتمنى له التوفيق في مواصلة إنجازاته الوطنية



قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، التهنئة والتبريك إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين، متمنياً لسموه التوفيق والنجاح، ومواصلة إنجازاته الوطنية بما ينعكس على تنمية وازدهار منطقة العين.



ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ثقة صاحب السمو رئيس الدولة بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين. متمنياً لسموه التوفيق والنجاح، ومواصلة إنجازاته الوطنية، بما ينعكس على تنمية وازدهار منطقة العين».