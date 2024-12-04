حمدان بن زايد: هزاع بن زايد سيواصل مسيرة التنمية والازدهار ويعزز مكانة منطقة العين



بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين، معرباً سموه عن ثقته وإيمانه بأن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سيواصل مسيرة التنمية والازدهار، ويعزز مكانة منطقة العين في مختلف المجالات.

وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، نسأل الله له التوفيق في مهامه الجديدة، ونؤمن أن سموه سيواصل مسيرة التنمية والازدهار، ويعزز مكانة منطقة العين في مختلف المجالات»