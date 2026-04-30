هزاع بن زايد: رؤية القيادة بناء مجتمع متماسك

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعدداً من ممثلي الشركاء والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، للاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لتعزيز التماسك الأسري، ودعم الأسر والفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود، تماشياً مع أهداف «عام الأسرة».

واطّلع سموه على أبرز مجالات الدعم التي تقدمها الدائرة والهيئة وشركائهما، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر وتحقيق استقرارها، وتشمل الدعم المالي من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود بما يضمن تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز استقرارها المعيشي، إلى جانب برامج التمكين التي تركز على تأهيل وتطوير أفراد الأسر القادرين على العمل، ولضمان استقرارهم المالي عبر ربطهم بفرص وظيفية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.

كما تتضمن المنظومة الإرشاد المالي الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، وتوجيهها نحو إدارة دخلها بشكل فعّال والتخطيط المالي المستدام، بالإضافة إلى إدارة الحالات التي تقوم على تقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، والتنسيق مع الجهات المسؤولة لضمان تقديم الدعم المناسب لكل حالة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن هذه البرامج تأتي تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببناء مجتمع متماسك يشارك في تحقيق توجهات وتطلعات المنظومة الاقتصادية الوطنية، وهو الهدف الذي يتحقق من خلال دعم الأسر وتمكينها وترسيخ قيم التعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع.

واستعرض الوفد أبرز نتائج ومخرجات برنامج التمكين الاقتصادي، الذي مكّن من توظيف أكثر من 1,000 مستفيد في منطقة العين بالتنسيق مع الشركاء منذ إطلاق البرنامج وحتى عام 2025، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وتمكين أفراد المنطقة من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

كما اطّلع سموه على آلية عمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في دراسة الحالات، وتقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، وتحديد التدخلات المناسبة لكل حالة، حيث وجّه سموه بأهمية الاستمرار في رصد احتياجات الأسر وتقديم تدخلات مخصّصة، لضمان الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ وإبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي.

والدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم؛ وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ والمهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ والدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة.