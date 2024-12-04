أنور قرقاش: صاحب سجل كبير من الإنجازات

بارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في العين.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «إكس»: «أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين».

وأضاف معاليه: «سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شخصية وطنية قيادية مثقفة ومبادرة، وصاحب سجل كبير من الإنجازات الوطنية، أتمنى لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة».

