«الدبلوماسية على محك التغيرات» في مخيم الشباب العربي 18 مايو

أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل في «المخيم الدبلوماسي للشباب العربي»، الذي يقام عبر تقنية الاتصال المرئي من 18 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار «الدبلوماسية على محك التغيرات»، لإتاحة فرصة المشاركة لـ40 شاباً وشابة من مختلف الدول العربية.

ويستهدف المخيم طلاب الجامعات والخريجين الجدد إلى جانب الصحفيين والباحثين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الدول العربية في المحافل المختلفة، فضلاً عن المهنيين الشباب من مختلف القطاعات، من غير المتخصصين في القطاع الدبلوماسي، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، ويمنح المشاركين شهادة معتمدة مع فرص ترشح للمتميزين إلى برامج قيادية.

وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «تأهيل الشباب العربي للدخول إلى عالم الدبلوماسية أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وتسارع التحولات من حولنا؛ فالجامعات تقدّم أساساً معرفياً مهماً.

لكن هذا التخصص يحتاج أيضاً إلى تدريب عملي يقرّب الشباب من آليات العمل الحقيقي، ويمنحهم فرصة التعرف على كيفية إدارة المواقف، وصياغة الرسائل، وقراءة الآليات والنظم السياسية، والاستفادة من خبرات الدبلوماسيين المتخصصين الذين راكموا تجارب نوعية في هذا القطاع».

وأضافت: «التجربة الإماراتية قدّمت نموذجاً رائداً للدبلوماسية الفاعلة، وهي اليوم تفتح مسارات للحلول في الملفات المعقدة؛ ما يعكس رؤية واضحة في توظيف الدبلوماسية لخدمة الاستقرار والتنمية وصناعة الفرص».