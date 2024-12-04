عبد الله آل حامد: قائد هاجسه الدائم التميز بالعمل الوطني

قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، في تغريدة على «إكس»: ‏«إصدار رئيس الدولة مرسوماً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثلاً للحاكم في منطقة العين، يجسد رؤية سموه الثاقبة في اختيار قيادات تجمع بين الخبرة والحكمة والرؤية المستقبلية والإرادة الراسخة لخدمة الوطن، مهمة جديدة تبرز ثقة رئيس الدولة في سمو الشيخ هزاع بن زايد وقدرته على تنفيذ رؤية سموه الرامية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة العين، سيرة سموه تحمل الكثير من معاني البذل والعطاء، لذلك كان من الطبيعي أن تزداد المهام الموكلة إلى رجل عرف عنه التميز المستدام في إنجاز أي عمل وطني يتولاه، سموه قائد هاجسه الدائم هو التميز في العمل الوطني».

