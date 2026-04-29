«دبي للمرأة» تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية

تنفيذ المبادرة في 6 مجالس أحياء بدبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع

جلسات تفاعلية على مدى خمسة أسابيع لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية للمرأة

في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوفير منظومة دعم متكاملة تعزز قدرة المرأة على الاستمرار في تحقيق إنجازاتها النوعية في مختلف المجالات وترسيخ إسهاماتها الرائدة في التنمية المستدامة، أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية».

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية للمرأة عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تُعقد على مدى خمسة أسابيع، في ستة مجالس أحياء بعدة مناطق سكنية في دبي، تشمل المزهر، الورقاء، العوير، أم سقيم، البرشاء، وند الشبا.

وتقدم الجلسات ثلاث مدربات متخصصات في مجالات التطوير الذاتي وتنمية المواهب وإدارة العلاقات الإنسانية وجودة الحياة، ضمن محاور تركز على تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، إدارة الضغوط، بناء المرونة النفسية، تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات اليومية، وتحقيق التوازن بين الأدوار المختلفة.

وتعكس المبادرة التزام «دبي للمرأة» المستمر بدعم المرأة وتعزيز جودة حياتها، وتمكينها من تحقيق التوازن والاستقرار في مختلف جوانب حياتها الأسرية والمجتمعية والمهنية.

كما تأتي امتداداً لبرنامج الصحة النفسية الذي أطلقته سابقاً، حيث تم تطويره ليأخذ بُعداً مجتمعياً أكثر قرباً وتأثيراً من خلال نقله إلى مجالس أحياء دبي، في توجه يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات المرأة، ويضمن الوصول المباشر إليها في محيطها اليومي، مع توفير منصات محفزة للحوار والتفاعل وتبادل الخبرات.

جودة الحياة

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتطوير مبادرات مجتمعية أكثر فاعلية في إحداث أثر مباشر، بما ينسجم مع أولويات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومستدامة، وبما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على تطوير مبادرات تنطلق من واقع المجتمع وتعكس أولوياته، وتُقدَّم ضمن نسيجه الاجتماعي، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الخدمات ويزيد من فاعليتها لدى الفئات المستهدفة.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في مجالس الأحياء ضمن نهج متكامل يهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، بما يسهم في تمكين الأسر وترسيخ التماسك الاجتماعي والارتقاء بمستوى الحياة».

وأضافت معاليها: «تركّز هذه المبادرات على تعزيز الوقاية وبناء القدرات، من خلال تزويد المرأة بالأدوات العملية التي تمكّنها من التعامل مع تحديات الحياة اليومية بثقة وكفاءة، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز رفاه المجتمع، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تبني أفضل الممارسات في التنمية الاجتماعية المستدامة، عبر خدمات استباقية ومتكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية».

أهداف استراتيجية

بدورها، قالت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، إن مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية» تواكب الأهداف التي تتضمنها استراتيجية المؤسسة المتعلقة بمحور جودة الحياة.

مؤكدة حرص المؤسسة على تمكين المرأة ليس فقط من خلال تعزيز الفرص المهنية والاقتصادية، بل أيضاً عبر دعم صحتها النفسية من خلال برامج ومشاريع مبتكرة ومستدامة، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في جعل دبي من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي كذلك في إطار الدور الريادي للمؤسسة في دعم المرأة، ليس فقط كفرد، بل كعنصر أساسي في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات بثقة ومرونة، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة.

وأضافت منى المرّي أن اختيار مجالس أحياء دبي لتنفيذ هذه المبادرة يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتفعيل دور المجتمع المحلي شريكاً أساسياً في دعم المرأة، موضحة أن المبادرة تستهدف الموظفات والأمهات والطالبات، مع حرص المؤسسة على تقديم محتوى علمي وتطبيقي عالي الجودة خلال الجلسات الحوارية المختلفة.

وتتناول الجلسات على مدى خمسة أسابيع مجموعة من المحاور الحيوية، حيث تقدم نادية المهيري، خبيرة علم النفس الإيجابي، جلستين حول الازدهار رغم التحديات، وضبط المشاعر لتحقيق حياة أجمل.

فيما تقدم المدربة عبير المطروشي، المتخصصة في تطوير المواهب، جلستين عن إدارة الضغوط بوعي وهدوء، وبناء المرونة النفسية للتعافي السريع من الضغوط، أما عائشة النقبي، المتخصصة في العلاقات الإنسانية، فتركز على تنمية الوعي بالمشاعر وإدارتها، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

