بن بيّه: أزمة إيران كشفت نجاح السياسات الوطنية

أكد معالي الشيخ العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة أثبتت قدرة راسخة على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار، بما يضمن انتظام الحياة والدراسة والعمل بثقة وطمأنينة.

وأشار، خلال اجتماع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الحادي عشر، برئاسته، إلى ما شهدته المنطقة من تطورات، وما تعرضت له دولة الإمارات من اعتداء إيراني آثم ومدان مشيراً إلى أن هذه الأحداث أظهرت مجدداً رسوخ مؤسسات الدولة وحكمة قيادتها وتماسك مجتمعها.

وأضاف أن الأزمة كشفت عن نجاح السياسات الوطنية في بناء منظومة متكاملة ترتكز على قوة دفاعية رادعة، ومنظومة أمنية يقظة، ودبلوماسية فاعلة، واقتصاد متين، ما يعكس ريادة الدولة وقدرتها على الثبات في مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة الإنجاز.