«تنفيذي الشارقة» يعتمد هياكل بلديات الإمارة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى إمارة الشارقة، وتنعكس على استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة والتي شملت خورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد والمُدام ومليحة والبطائح والحمرية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم القطاع البلدي، وتعزيز الجهود في تقديم الخدمات الرائدة.

واطلع المجلس على عرض حول نتائج معرض الشارقة العقاري 2026م، الذي عقد في شهر يناير الماضي، بمشاركة أكثر من 120 شركة، لاستعراض أكثر من 200 مشروع، وقد حقق المعرض مبيعات بقيمة 4.8 مليارات درهم، وشهدت خلاله دائرة التسجيل العقاري نمواً على مستوى الإيرادات بنسبة 45.3 %.