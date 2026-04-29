نهيان بن زايد شخصية العام لجائزة خليفة لنخيل التمر

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني عن اختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير شخصية العام 2026.

وذلك تقديراً وعرفاناً، لكل ما يبذله سموه، بحرصٍ وإخلاص، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور على وجه الخصوص.

وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة عشرة 2026. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أصبحت منصة عالمية رائدة لتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين والخبراء وصنّاع القرار، بما يسهم في تطوير قطاع النخيل والارتقاء بالابتكار الزراعي على المستوى الدولي.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة تواصل دعمها القوي لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال الشراكات الاستراتيجية والاجتماعات الوزارية، التي تسهم في تبادل الخبرات وبناء مبادرات مشتركة تخدم الإنسان والتنمية.

وكرم معاليه عدداً من الشخصيات الوطنية والدولية التي أسهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهم: معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

والدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، وعلاءالدين فاروق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية.

كما كرم معاليه الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الثامنة عشرة 2026 .

كما أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الخاص بالائتلاف الدولي لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء» في دورته الثانية 2026.

كما أعلن معاليه عن افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر وانطلاق فعالياته بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، بمشاركة 218 عالماً وباحثاً من 30 دولة.

وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم لعام 2026 مع عدد من وزراء الزراعة ومديري المنظمات الإقليمية والدولية في عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية.