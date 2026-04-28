حجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها خلال الفترة الماضية عبر خدمة الاستجابة الفورية لبلاغات التعدي على حقوق المؤلف في مجال المحتوى الإبداعي والبث الرقمي، في إطار مبادرة «إنستا بلوك» التي أطلقتها الوزارة سابقاً ضمن منظومتها المتكاملة للملكية الفكرية، وتضمنت إنشاء مركز «إنستا بلوك» للحجب الفوري.

وأوضحت الوزارة أن الحملة أسفرت عن حجب 13.667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة نمو تقارب 400% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ إطلاق مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن 47.667 موقعاً مخالفاً.

حيث يعتمد هذا المركز على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الرصد الآني والمعالجة الفورية لبلاغات التعدي عبر الحجب السريع للمواقع المخالفة والحد من انتشار المحتوى غير المرخص.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن نجاح إجراءات الرقابة والتوعية واستمرار تشغيل مبادرة «إنستا بلوك» يعكسان فاعلية النهج الوطني في حماية حقوق الملكية الفكرية.

مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في تعزيز قدراتها التشغيلية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ترسيخ بيئة رقمية آمنة تدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق بمنظومة التشريعات والإجراءات الحكومية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات مكافحة القرصنة الرقمية.

وتأتي الحملة في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبما يعزز الشراكة مع الجهات المستفيدة من أصحاب المصلحة كالمؤسسات الإعلامية ومنصات المحتوى الرقمي.

وتفصيلاً، ركزت الحملة على حجب المواقع المخالفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في انتهاك حقوق البث والمحتوى الرقمي، باعتبارها من الحقوق المحمية بموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسجل الحجب الفوري ضمن مبادرة «إنستا بلوك» نمواً تصاعدياً لافتاً في عدد المواقع المحجوبة خلال شهر رمضان عبر السنوات الأخيرة، بما يعكس ارتفاع كفاءة الاستجابة وسرعة الإنفاذ الرقمي، حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة 62 موقعاً في رمضان 2023، وارتفع إلى 1117 موقعاً في رمضان 2024، ثم إلى 2217 موقعاً في رمضان 2025، وصولاً إلى 5677 موقعاً في رمضان 2026.

إلى ذلك، أسهمت الحملة في دعم التكامل بين الجهات الحكومية لضمان فعالية تطبيق التشريعات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لضمان استمرارية المتابعة على مدار الساعة وتحسين سرعة الاستجابة وكفاءة الإنفاذ الرقمي.